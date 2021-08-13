РИАМО - 13 авг. В Можайском округе оптимизировали дорожную разметку на трех центральных перекрестках, увеличив число полос с 2 до 3 за счет их сужения, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы проведены в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на пересечениях Московской улицы с Коммунистической и с улицей Переяслава-Хмельницкого.

Перед перекрестками появились карманы для поворотов, чтобы ожидающий на светофоре транспорт не мешал проезду в прямом направлении. Ежедневный проезд стал удобнее и безопаснее для более чем 25 тыс. автомобилистов.

«Переразметка снизит число перестроений и вероятность аварий за счет упорядочивания движения на перекрестках. Это один из быстрых и недорогих способов оптимизации движения, который увеличит пропускную способность участков на 15-20%», - сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Оптимизировали разметку на повороте к поселку Гидроузел. Так, выезжающие на Можайское шоссе автомобили получили свои «прикрытые» полосы. Для основного хода использован принцип «едущие прямо не перестраиваются». Для повышения безопасности движения на выезде из города в сторону Бородино было необходимо разделить транспортные потоки, чтобы ликвидировать самые опасные точки для автомобилистов.

В этом сезоне в Подмосковье переразметят 50 перекрестков на 10 основных вылетных региональных дорогах.