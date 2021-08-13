РИАМО - 13 авг. В 2021 году на правом берегу реки Десна в новой Москве обустроят новый парк. Его проект разработали с учетом пожеланий жителей и особенностей природного рельефа участка, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Территорию благоустроят, на ней установят сцену для выступлений. Рабочие оборудуют скейт-площадку, велопарковки и новые игровые комплексы для детей, где будут качели, карусели и горки.

Для тихого отдыха сделают прогулочные маршруты, вдоль которых установят парковые диваны.

В парке высадят дополнительные деревья и кустарники, а еще разобьют цветники.

Кроме того, дорожно-тропиночная сеть соединит парк с прилегающими кварталами Троицка.