РИАМО - 13 авг. В личном кабинете клиента «Мособлгаза» зарегистрировались уже свыше 1,8 млн жителей Подмосковья. Из них более 148 тыс. – завели учетные записи с начала 2021 года, сообщает пресс-служба компании.

Сервис можно скачать на смартфон в формате мобильного приложения из App Store или Play Market. С его помощью жители региона могут оплачивать счета за газ в один клик используя Apple Pay и Google Pay.

Регистрация в личном кабинете также доступна не только на сайте, но и в мобильном приложении «Мособлгаз».

Кроме того, со смартфона можно передать показания счетчика, оформить договор техобслуживания оборудования, заказать услуги в онлайн-формате и отслеживать их статус.

Приложение помогает жителям Подмосковья отслеживать состояние лицевого счета и решать все вопросы быстро и удобно. А еще в нем можно заказать газовое оборудование, оформить доставку и его установку.