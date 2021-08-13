РИАМО - 13 авг. Под контролем судебных приставов исполнено решение суда о прекращении незаконной рубки деревьев в Рузском городском округе Подмосковья, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности по области.

Вырубка причиняла вред Московской области. Также на это было много жалоб местных жителей. Комитет лесного хозяйства региона обратился в суд с иском о прекращении незаконного использования лесных насаждений и добился приостановки работ.

Сотрудники Рузского районного отдела судебных приставов и местной полиции проявили оперативность и принципиальность и добились исполнения судебного решения от лиц, осуществляющих вырубку деревьев, в считанные часы с момента получения документа.

Техника с участка вывезена и больше не беспокоит местных жителей.

Работники и руководство подрядной организации, осуществлявшей вырубку зеленых насаждений, предупреждены об уголовной и административной ответственности за неисполнение решения суда.