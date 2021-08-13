РИАМО - 13 авг. Министерство культуры Подмосковья впервые выступит организатором арт-школы в арт-кластере «Таврида», сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Регистрация объявлена с 10 по 31 августа в арт-школу креативных индустрий. Смена пройдет с 30 сентября по 5 октября.

Специалисты министерства совместно с ведущими экспертами в сфере арт-индустрий создадут образовательный контент школы, оценят заявки претендентов, сформируют пул участников и пригласят спикеров Московской области, имеющих практический опыт реализации крупных проектов в регионе, в том числе и в сфере молодежной культуры.

Образовательные арт-школы ‒ уникальные культурно-просветительские площадки, где эксперты из разных областей творческих индустрий и креативной экономики делятся своими знаниями и опытом в режиме нон-стоп.