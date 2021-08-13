РИАМО - 13 авг. С начала 2021 года из аварийных домов Подмосковья в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» переселили 715 человек, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса региона.

«С начала года переселено 284 семьи – это 715 человек. Объем расселенного аварийного фонда составляет 11,9 тысяч квадратных метров», - рассказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Только за эту неделю переселение организовали для 15 человек. Их расселили из 8 аварийных помещений, общая площадь которых составила порядка 340 квадратных метров.

Всего в этом году в рамках нацпроекта планируется переселить свыше 1,3 тыс. семей из 52,2 тыс. квадратных метров аварийного жилья. Это значит, что более 2,6 тыс. жителей Подмосковья переедут в современное жилье.