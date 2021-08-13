РИАМО - 13 авг. Современный стадион с трибунами на 2,5 тыс. зрителей построят на улице МОГЭС в подмосковном Рошале. Его облик уже согласован Мособлархитектурой, сообщает пресс-служба ведомства.

Трибуны и административно-бытовой корпус выполнят из металлокассет в красно-белой гамме.

«Помимо зрительских мест, комплекс стадиона включит крытое здание для игры в мини-футбол, баскетбол и волейбол, соединенное с блоком открытых трибун и административно-бытового корпуса теплым надземным переходом. Общая площадь здания составит 7350,5 кв. м», – сообщил министр правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Вместе 2 здания стадиона образуют композицию в форме буквы Г.

Внешний вид их будет отличать специальная раскладка красно-белых металлических панелей, создающая эффект выпадающих «пикселей».

Рабочая группа Архкомиссиии выбрала самый нейтральный вариант из предложенных. Крытый блок будет практически белым, а открытые трибуны украсят цветные акценты. Это, в том числе, сделано для удобства навигации.

В административно-бытовом корпусе разместят спортивные секции. Там же будут помещения входной группы и обслуживающего блока, раздевалки и санчасти.

Для запасных игроков и для судей обустроят крытые кабины. Все объекты стадиона сделают доступными для маломобильных граждан.

Территорию благоустроят, на ней установят малые архитектурные формы, сделают велопарковки и обустроят автостоянку. В роли проектировщика выступает ООО ФСК «Монолит».