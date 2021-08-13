РИАМО (БАЛАШИХА) - 13 авг. По итогам аукциона определили подрядчика для строительства в Балашихе детского сада на 80 мест, который планируют открыть в 2022 году. Им стало ООО «СтройКапиталИнвест», сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

«Новый детский сад на улице Твардовского на 80 воспитанников будет включать просторные игровые и спальные комнаты, музыкальный и физкультурный залы, пищеблок, медицинские кабинеты, административные и вспомогательные помещения. Здание будет отвечать всем требованиям комфорта и безопасности», – сказал министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.

Он добавил, что на прилегающей территории установят теневые навесы, игровые и спортивные комплексы, а также проведут благоустройство и озеленение.

Завершить строительство и ввести детский сад в эксплуатацию планируется в 2022 году.