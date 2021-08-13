РИАМО - 13 авг. До конца 2021 года Фонд защиты прав дольщиков Подмосковья планирует возобновить строительство 12 жилых комплексов. Права на участки и объекты региональному ведомству передал Арбитражный суд, сообщает пресс-служба фонда.

Строительство вновь стартует в таких ЖК, как «Решетниково» в Клину, «Симферопольский» в Подольске, «Березовая роща» в Раменском, «Пушкарь» в Пушкино, «Митино Дальнее» и «Акваполис» в Солнечногорске, «Белые росы» в Котельниках, «Бекасово-Сити» в Наро-Фоминском округе, «Дом у реки» в Химках и «Покровский» в Сергиево-Посадском округе.

Возобновятся работы по возведению дома на Серпуховской в Подольске и корпуса №16 в «Новокосино-2» в Реутове. На последнем объекте работы войдут в активную фазу уже в августе.

Квартиры в этих ЖК приобрели свыше 6 тыс. человек. Все они получат ключи до конца 2023 года.

Строительство объектов завершат в разные сроки, все зависит от их степени готовности и возможных разрушений, возникших из-за отсутствия консервации.

С планом работ по каждому комплексу можно познакомиться на сайте подмосковного фонда, где размещена Дорожная карта.

«Региональный Фонд работает чуть больше года, и этот год был подготовительно-организационным и очень важным. Мы нарабатывали практику взаимодействия с Федеральным фондом, с судами, Росреестром. Потому что по каждому комплексу мы должны пройти судебную инстанцию, подписать соглашения и акты с конкурсным управляющим», - рассказал директор фонда Подмосковья Вячеслав Бетин.

Он отметил, что, только выполнив все эти пункты, фонд может выйти на обследование и проектирование. В среднем от решения наблюдательного совета до выхода на объект проходит около 10-12 месяцев.

«Наша команда проанализировала возможности оптимизации и сегодня срок выхода на объект занимает в среднем 5 – 6 месяцев. Это сокращение в два раза от номинальных планов. Проведенная подготовительная работа регионального Фонда позволяет нам в этом году заключить контракты на 54 дома вместо 2-х ранее запланированных», - пояснил Бетин.

По его словам, это позволит завершить работы по ряду объектов раньше срока, а значит раньше передать ключи дольщикам.

«Работу по оптимизации сроков мы ведем постоянно и надеемся, что заявленное количество объектов увеличится», - заключил Бетин.

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