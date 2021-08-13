РИАМО (БАЛАШИХА) - 13 авг. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов в пятницу встретился с представителями медучреждений Балашихи и Реутова, рассказав о переменах, связанных с развитием всей системы здравоохранения и ответил на вопросы медиков, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

На круглом столе присутствовали глава Балашихи Сергей Юров, глава Реутова Станислав Каторов, депутаты, сотрудники администрации, Балашихинской областной больницы, роддома в Саввино, Московского областного онкодиспансера, Реутовской ЦГБ. Встреча состоялась на территории роддома в Саввино, который в пандемию трижды был перепрофилирован под инфекционное отделение. За все время здесь оказали помощь более чем 5 тыс. пациентам.

«За последние 5 лет в системе здравоохранения Московской области произошел существенный прорыв. Был проведен капремонт более 800 медучреждений, построено 180 новых объектов, среди них роддом в Саввино, 5 перинатальных центров. В Балашихе и Подольске построены высокотехнологичные центры для диагностики и лечения онкологии. Приобретено более 6 тыс. единиц нового оборудования»,- сказал Брынцалов.

Он добавил, что также в Балашихе за 5 лет было открыто 6 поликлиник, капитально отремонтировано 25 учреждений, отделений больниц. Ежегодно поступало новое лечебное и диагностическое оборудование.

По его словам, именно благодаря системной работе по модернизации лечебных учреждений двух городских округов удалось справиться с возросшей нагрузкой во время пандемии коронавируса.

Брынцалов поблагодарил всех врачей, которые боролись и продолжают круглосуточно бороться с пандемией, спасая жизни людей.

Также в ходе встречи медики рассказали о работе в пандемию, а затем смогли задать интересующие вопросы по дальнейшему развитию городских территорий. Они интересовались дорожно-транспортной инфраструктурой, строительством новых объектов здравоохранения и культуры, вопросами образования, ЖКХ и другими.

Также Брынцалов ответил на вопрос о дальнейшем благоустройстве парков и водоемов Балашихи. Он рассказал о работах по благоустройству Пестовского парка, освещению территории и охране общественного порядка Саввинского пруда, поддержал инициативу благоустройства озера Бабошкино, а также Тарелочкина пруда, которые очень востребованы жителями.