РИАМО - 13 авг. Росстат сообщил о росте ВВП во втором квартале, показатель вырос на 10,3%, сообщает РИА Новости.

Повышение произошло к аналогичному периоду прошлого года. По отношению к апрелю-июню 2019 года рост составил 1,7%.

Специалисты Минэкономразвития отмечают, что подъем ВВП во втором квартале в годовом выражении составил 10,1%.

В июне 2021 года экономика достигла уровня 4 квартала 2019 года, после которого началась пандемия и снижение всех показателей.

Оценка динамики валового внутреннего продукта на 2021 год также улучшилась, министерство ожидает роста на 3,8% вместо прежних 2,9%.