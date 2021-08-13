РИАМО - 13 авг. В Сергиево-Посадском округе вручили областные награды спортсменам и тренерам Подмосковья, сумевшим принести нашей стране олимпийские медали, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Губернатор региона Андрей Воробьев и помощник президента РФ Игорь Левитин отметили большой вклад атлетов из Московской области в успех сборной России на Играх в Токио.

«Вы - наши герои, вы все преодолели. Победа такого уровня состоит из слагаемых - когда есть наставник, когда есть тыл, когда есть характер. Все это вы проявили, и мы очень гордимся вами. Хочу сказать спасибо за высокие результаты. А также много добрых слов - тренерам, которые посвящает всю жизнь этой работе», - сказал Андрей Воробьев.

Он добавил, что лучше победы, бывает только следующая.

«Будем ждать новых высоких результатов. Вы увлекаете большое количество ребят, которые хотят быть похожими на вас и тоже достичь очень многого - в спорте и в жизни», - подчеркнул Андрей Воробьев.

На Олимпиаде сборная России выиграла 71 медаль. Из них 21 – на счету спортсменов, представляющих Подмосковье.

«Московская область – 2-я среди субъектов РФ по завоеванным медалям. Это большое достижение. Вопросам спорта в области уделяется большое внимание. Поэтому хочу вас поздравить и поблагодарить Губернатора за поддержку спорта», - обратился к спортсменам Игорь Левитин.

Он указал на то, что Россия по количеству завоеванных медалей на Олимпиаде оказалась на 3-м месте, а по золотым - на 5-м.

«Тем не менее, это большой успех. Я уверен, что в Париже в 2024 году мы превзойдем результат», - заключил Левитин.

Орден «За заслуги перед Московской областью» I степени получил Евгений Рылов из Ленинского городского округа. В Токио он выиграл 2 золотые и 1 серебряную медали. Евгений стал первым российским спортсменом за четверть века, победившим на Олимпиаде в плавании на спине.

«Я прошел через самые сложные тренировки, которые, наверное, были возможны. И вот результат. Спасибо за помощь Московской области, Ленинскому городскому округу, областному центру по летним видам спорта, Федерации плавания», - сказал Рылов.

Он отметил, что чаще всего тренируется на сборах.

«Но, когда нахожусь дома – в центре «Дельфин» в Видном. Мне нравятся перемены, которые происходят в округе, в городе. Очень хорошо обустроили парк, строятся новые дома, делаются детские площадки. Сейчас я планирую отдохнуть, а 23 августа - новые соревнования», - подытожил спортсмен.