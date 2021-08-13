РИАМО - 13 авг. В июле коронавирус в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 6583 случаях, сообщается на сайте департамента здравоохранения столицы.

От Covid-19 как основной причины смерти в июле умерли 6145 человек. 438 человек умерли от других причин, но с сопутствующим коронавирусом. Из них коронавирус оказал существенное влияние на развитие основного заболевания и его смертельных осложнений в 193 случаях.

Летальность от коронавируса в Москве на 1 августа 2021 года составляет 2,93% при учете случаев, где коронавирус явился основной причиной, и 3,95%, если учесть все случаи, где вирус выступал в качестве основного или сопутствующего заболевания.

Такая динамика связана с резким ростом заболеваемости из-за распространением нового штамма коронавируса в июне, а также аномально жаркой погодой в городе в последние месяцы.

За минувшие сутки в столице выявили 2529 случаев заражения коронавирусом, число инфицированных с начала пандемии составляет 1 537 888 человек.

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