РИАМО - 13 авг. Свыше 108 млн рублей отсроченных арендных платежей погасили арендаторы в Московской области с начала года, сообщает пресс-служба Минмособлимущества.

Зампредседателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования Андрей Разин отметил, что с начала года в бюджеты поступили почти 44,6 млн рублей в счет оплаты аренды муниципального имущества и земли, 60,1 млн рублей - за участки неразграниченной собственности, а 3,62 млн рублей перечислили арендаторы областной недвижимости.

Как отметила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова с начала августа в бюджеты городских округов Московской области поступили свыше 8,6 млн рублей, основные поступления составили платежи арендаторов из Дмитровского городского округа, которые перечислили 2,87 млн рублей, и Балашихи – 2,63 млн рублей.

Наибольшие поступления в бюджеты округов с начала года в счет оплаты отсроченных платежей перечислили арендаторы Электростали, общая сумма составила 12,26 млн рублей, Балашихи – 12 млн рублей, арендаторы Одинцовского округа перечислили 10,5 млн рублей, Щелкова – 9,4 млн рублей, Люберец – 8,7 млн рублей.