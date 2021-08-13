РИАМО - 13 авг. Специалисты столичного управления Роспотребнадзора разрешили купание в зонах отдыха «Серебряный Бор-2» и «Серебряный Бор-3» на северо-западе Москвы, сообщается на сайте ведомства.

В начале сезона в эксплуатацию были приняты 9 зон для купания и 43 зоны отдыха без купания.

По состоянию на 12 августа в Москве снова открыты 9 зон для купания. Среди них «Озеро Мещерское» (ЗАО), «Серебряный Бор -2» (СЗАО), «Серебряный Бор - 3» (СЗАО), Большой городской пруд (ЗелАО), озеро Черное (ЗелАО), Школьное озеро (ЗелАО), озеро Белое (ВАО), Путяевский пруд (ВАО), Большой Садовый пруд (САО, на надзоре ФМБА).

Летом специалисты управления мониторят зоны отдыха города. Они оценивают их санитарное состояние, контролируют работу торговли и общественного питания на их территориях, проводят энтомологическая оценку водоемов и территории на предмет наличия комаров и клещей.

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