РИАМО - 13 авг. Музей техники Вадима Задорожного в Красногорске 14 августа приглашает всех любителей авиации, техники и истории на праздничное мероприятие ко Дню воздушного флота России, сообщает пресс-служба Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

День воздушного флота России отмечается в третье воскресенье августа.

С 10:00 до 17:00 в музее пройдет показ кинохроники по авиации времен ВОВ. С 11:00 до 15:00 проведут мастер-класс по сборке/разборке автомата Калашникова, а с 12:00 до 15:00 - по раскраске самолетов. С 11:00 до 15:00 будет работать бесплатная фотозона в настоящем катапультном кресле. С 11:00 до 18:00 всех желающих ждут в шумовом тире.

В 13:00 и 14:30 состоятся заезды на детских педальных машинках. В каждом заезде будут определены три призовых места. Участников, показавших лучший результат, наградят памятными призами от музея.

Для самых быстрых танкистов пройдут соревнования на мини-танках. В 12:00 и 15:00 состоятся два заезда, в которых сможет принять участие каждый купивший билет. Те, кто преодолеют специальную трассу быстрее всех, получат ценные призы от музея.

Мероприятие проходит при поддержке Регионального отделения РВИО Московской области.

Музей техники Вадима Задорожного – крупнейший в Европе частный музей исторической техники. Здесь собраны лучшие раритетные экспонаты прошлого столетия: боевая техника, предметы быта, оружие, мотоциклы, сотни ретроавтомобилей, ж/д транспорт и даже редкие образцы авиации и космические объекты. Большая часть экспонатов прошла реставрацию, находится на ходу и внешне выглядит безупречно.

Музей находится на 4 км Ильинского шоссе, стр. 9 (можно доехать на маршрутном такси или автобусе от метро «Тушинская», «Строгино», станции Павшино). Приобрести билеты можно в кассе музея в день посещения.