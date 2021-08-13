РИАМО - 13 авг. На Нагатинской набережной в районе дома 18 произошло столкновение автомобилей Volkswagen и Honda, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Ребенок находился в детском кресле. С предварительным диагнозом «сотрясение головного мозга» мальчика госпитализировали.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП и выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее 2 человека пострадали в ДТП с участием машины каршеринга на западе столицы, по факту случившегося началась проверка.