РИАМО - 13 авг. На Нагатинской набережной в районе дома 18 произошло столкновение автомобилей Volkswagen и Honda, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.
Ребенок находился в детском кресле. С предварительным диагнозом «сотрясение головного мозга» мальчика госпитализировали.
Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП и выясняют все обстоятельства случившегося.
Ранее 2 человека пострадали в ДТП с участием машины каршеринга на западе столицы, по факту случившегося началась проверка.
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