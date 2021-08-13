РИАМО - 13 авг. Установлена личность и местонахождение женщины, которая оставила новорожденного мальчика во дворе жилого дома на Ярославском шоссе в столице, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Ребенка оставила 26-летняя гражданка Киргизии.

Предполагается, что мальчик — ее сын. Девушка доставлена в отдел полиции.

Ранее столичные следователи начали устанавливать обстоятельства, при которых в опасности оставили новорожденного мальчика. Его нашли на скамейке во дворе жилого дома на Ярославском шоссе.