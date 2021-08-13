РИАМО - 13 авг. Московский областной штаб общественной поддержки, под руководством народного артиста, члена высшего совета партии «Единая Россия» Игоря Бутмана, объединил экспертов и лидеров общественного мнения в различных сферах.

«Среди нас люди творческих профессий и правозащитники, предприниматели и педагоги, руководители общественных организаций, перечислять можно долго. Главное, что это все люди значимые, достигшие значимых результатов в профессиональной и общественной деятельности. Это люди, к которым прислушиваются, к чьему экспертному мнению готовы прислушиваться», - сказал Бутман.

Он отметил, что все те, кто вошел в штаб готовы стать проводниками идей и предложений жителей Московской области.

«Подобная консолидация профессионалов и гражданских активистов позволит нам объединить активных жителей области для формирования и продвижения инициатив по улучшению жизни региона», - отметил Бутман.

Штаб общественной поддержки начал свою работу чуть больше недели назад. За это время окончательно сформировался состав организации и началась работа по приему инициатив и предложений граждан. В ближайших планах проведение круглых столов и стратегических сессий, онлайн-мероприятий, тематических встреч с лидерами общественного мнения и гражданскими активистами.

По мнению Игоря Бутмана, прямой диалог с жителями и общественниками - это прекрасная возможность услышать голос каждого. Подобный формат взаимодействия, позволяет не оторваться «от земли», собрать и обобщить вопросы, действительно волнующие людей.