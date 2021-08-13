РИАМО - 13 авг. Московский областной штаб общественной поддержки, под руководством народного артиста, члена высшего совета партии «Единая Россия» Игоря Бутмана, объединил экспертов и лидеров общественного мнения в различных сферах.
Он отметил, что все те, кто вошел в штаб готовы стать проводниками идей и предложений жителей Московской области.
«Подобная консолидация профессионалов и гражданских активистов позволит нам объединить активных жителей области для формирования и продвижения инициатив по улучшению жизни региона», - отметил Бутман.
Штаб общественной поддержки начал свою работу чуть больше недели назад. За это время окончательно сформировался состав организации и началась работа по приему инициатив и предложений граждан. В ближайших планах проведение круглых столов и стратегических сессий, онлайн-мероприятий, тематических встреч с лидерами общественного мнения и гражданскими активистами.
По мнению Игоря Бутмана, прямой диалог с жителями и общественниками - это прекрасная возможность услышать голос каждого. Подобный формат взаимодействия, позволяет не оторваться «от земли», собрать и обобщить вопросы, действительно волнующие людей.
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