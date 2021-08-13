РИАМО - 13 авг. В Подмосковных школах к началу учебного года установят 50 «ЭКОпунктов». Они помогут привить школьникам правильное отношение к окружающей природе, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В Московской области уже 2 года реализуется реформа по обращению с отходами. Благодаря активному участию жителей региона, более 3 млн. тонн отходов были направлены на вторичную переработку.

Для популяризации раздельного сбора отходов в марте текущего года, при участии губернатора Московской области Андрея Воробьева, состоялось открытие первых аппаратов приема использованной тары. «ЭКОпункт» – автомат по приему пластиковых бутылок и алюминиевых банок, который позволяет не только собрать вторичное сырье и направить его на переработку, но и дает возможность жителям получить баллы от сданной тары, которые можно потратить в магазинах или ресторанах.

На сегодняшний день на территории Подмосковья установлено 64 таких фандомата.

В Подмосковье работают 10 высокотехнологичных комплексов по переработке отходов. Работа новых предприятий осуществляется в рамках создания комплексной системы по обращению с отходами, что является одной из основных целей национального проекта «Экология».

«За весь период голосования более 10 тыс. жителей Московской области уже определили наиболее удобные для них места для установки «ЭКОпунктов». Мы провели анализ результатов и по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в текущем году в регионе планируем установить 900 «ЭКОпунктов», - сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Информационная система по экомониторингу может появиться в Подмосковье в 2022 г>>