РИАМО - 13 авг. Суд избрал меру пресечения для водителя, въехавшего в остановку общественного транспорта на улице Миклухо-Маклая в Москве, в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.

Установлено что он управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В результате ДТП пострадали 2 человека – 61-летняя женщина и 16-летняя девушка. Их госпитализировали, вред, нанесенных здоровью женщины, оценивается как тяжелый.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 264 УК РФ (нарушения автомобилистом ПДД в состоянии опьянения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека).

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