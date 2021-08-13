РИАМО - 13 авг. Столичные археологи за последние несколько лет нашли около 15 тыс. артефактов, а в 2021 году провели раскопки на более чем 800 площадках, сообщил руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

«При всем при этом количество находок – около 15 тыс. за последние годы, более 800 площадок 2021 года означают, что работы результативны, это значит, что у наших археологов получается работать хорошо и радовать нас находками, которые потом оказываются в музее истории Москвы», — сказал Емельянов в эфире телеканала «Москва 24».

К примеру, среди старинных вещей при раскопках на пересечении Сретенки с Пушкаревым переулком нашли игрушки, посуду, печные изразцы, а также серебристые колокольчики.

Ранее Емельянов сообщил, что археологи обнаружили в Зарядье подтверждение существования Великой улицы, ведущей от набережной к Кремлю.