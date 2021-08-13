РИАМО - 13 авг. Около 30 артефактов и 2 слоя мостовой обнаружили археологи на месте раскопок у памятника Минину и Пожарскому в Москве, сообщил руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

«Кроме таких штучных артефактов с 12-19 век интересная находка - это 2 уровня мостовой. Одна мостовая допожарная – начала 19 века, и второй уровень мостовой уже послепожарной Москвы, в тот период, когда под руководством архитектора Осипа Бове (столица - ред.) восстанавливалась после пожара», — сказал Емельянов в эфире телеканала «Москва 24».

Он выразил надежду, что эти работы продолжатся и позволят многое узнать.

Памятник отлили в 1816 году по уникальной для того времени технологии выплавления из восковой модели за один прием. Высота скульптуры – 4,5 м. Она находится перед собором Василия Блаженного на Красной площади и является объектом культурного наследия федерального значения.

Работы по реставрации проводит Межобластное научно-реставрационное художественное управление (АО «МНРХУ»). Стоимость данных работ составляет 55 млн рублей. Завершить их планируется в ноябре 2022 года.