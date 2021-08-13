РИАМО - 13 авг. Археологи обнаружили в Зарядье подтверждение существования Великой улицы, ведущей от набережной к Кремлю, сообщил руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

«Именно археологические раскопки доказали, что эта улица существовала. Мы нашли деревянную мостовую XVII века и крупнейший за всю историю Москвы клад серебряных монет, берестяную грамоту, четвертую за историю Москвы», — сказал Емельянов в эфире телеканала «Москва 24».

Он также отметил интересные находки, обнаруженные во время раскопок на Сретенке.

«Они (раскопки – ред.) дарят нам много всего интересного. Это и коллекция колокольчиков интересной обработки, так называемых лощеных. Это маленькие кусочки быта москвичей 300-400-500-летней давности», - отметил Емельянов.