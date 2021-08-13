РИАМО - 13 авг. В пятницу глава Одинцовского округа Андрей Иванов посетил семью Беликовых из Новой Трехгорки и вручил рюкзаки со школьными принадлежностями будущим первоклассникам – Коле и Ксюше, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В каждый набор входит альбом, цветная бумага, подставка для книг, тетради и обложки для них, пенал и пластилин.

С 2021 года в Подмосковье по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, оказывается поддержка в подготовке детей к 1 сентября.

«Мы продолжаем адресно отрабатывать заявки, которые поступают на региональный портал государственных услуг. Сегодня приехал в гости к Коле и Ксюше Беликовым из Новой Трехгорки, вручил ребятам подарочные наборы к 1 сентября и вместе с ними зачитал поздравление от губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева», – рассказал Иванов.

Он добавил, что для семьи Беликовых этот День знаний особенный, поскольку Коля и Ксюша двойняшки и вместе пойдут в первый класс.

Глава округа пожелал ребятам успехов в учебе и хороших отметок.

В настоящее время от округа поступило свыше 120 заявок на школьные наборы. Также родители Подмосковья уже начали получать по 10 тыс. рублей на школьника. Это президентские выплаты, предусмотренные на детей от 6 до 18 лет, если ребенку исполнилось 6 лет не позднее 1 сентября, а 18 лет – не раньше 3 июля этого года.

Выплаты также могут получить ребята, обучающиеся по общеобразовательной школьной программе в возрасте от 18 до 23 лет, если они имеют ограничения по состоянию здоровья.

Заявку на получение выплат можно подать на портале госуслуг до 1 ноября.

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