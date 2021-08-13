РИАМО - 13 авг. Новый участок туристической трассы завершат на «Лазутинке» в Одинцовском парке культуры и отдыха. Ход работ осмотрел глава муниципалитета Андрей Иванов, сообщает пресс-служба администрации округа.

Глава округа проехал по маршруту, пролегающему через Подушкинский лес. Подрядная делегация доложила ему о статусе работ.

«Работы идут по графику. Все сложности, связанные с обустройством технического съезда, примыкания к Подушкинскому шоссе, успешно пройдены, подрядная организация уже делает «корыто» для обустройства трассы, завозит инертные материалы», – рассказал Андрей Иванов.

Он добавил, что парк Олимпийской чемпионки Ларисы Лазутиной продолжит развиваться.

«Это, пожалуй, самое излюбленное место отдыха для жителей города Одинцово. Более 5 тыс. человек посещают парк в выходные дни – огромный поток любителей спорта и отдыха на природе», – заключил Иванов.

В настоящее время готово уже 1,8 км «корыта» для нового участка трассы. На месте работы выполняет спецтехника.

Во второй половине сентября, когда проект завершат, участок в 2,5 км включат в состав дорожно-тропиночной сети Одинцовского парка.