РИАМО - 14 авг. Четвертый Московский центральный диаметр протянется на 86 км и свяжет Апрелевку и микрорайон Железнодорожный Балашихи. В состав МЦД-4 войдут 39 станций, одной из которых станет Ольгино в Балашихе, сообщили РИАМО в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Для жителей Балашихи электричка пока является самым удобным и быстрым способом добраться до центра столицы. Железнодорожная – единственная станция в одноименном микрорайоне Балашихи, где проживают более 150 тыс. человек, и одна из самых загруженных - в сутки в рабочие дни ей пользуются в среднем 32 тыс. пассажиров.

Такого пассажиропотока нет даже на конечных станциях проектируемого МЦД-3 в Раменском и Крюкове и действующих МЦД-1 и МЦД-2. Например, станцией Лобня пользуются около 14 тыс. человек, Одинцово – 27 тыс., Нахабино – 18 тыс., Подольск – 22 тыс. человек в сутки в рабочий день.

«Совместно с РЖД и Московской областью работаем над запуском следующих диаметров. В Балашихе реализуем два крупных объекта для D4 – реконструируем станцию Железнодорожная и построим рядом новую станцию Ольгино. Станцией Ольгино станут пользоваться жители сразу четырех микрорайонов – Ольгино, Железнодорожный, Керамик и Павлино», – сказал заммэра Москвы, глава столичного Дептранса Максим Ликсутов.

За счет открытия станции Ольгино не только улучшится транспортная доступность микрорайонов, но и повысится их привлекательность, что может повлиять на рост стоимости жилья.

На станции будущего МЦД-4 Ольгино будет построена островная платформа с навесом на всю длину для защиты пассажиров от осадков. Для безопасного перехода через железную дорогу возведут конкорс. Сегодня ближайший транзитный мост находится на станции Железнодорожная, поэтому многие жители переходят пути, пренебрегая своей безопасностью. Для удобства маломобильных групп населения мост оборудуют тремя лифтами и эскалаторами.

В результате после запуска МЦД-4 жители Балашихи получат крупнейший ТПУ «Железнодорожная» и новую современную станцию Ольгино.

МЦД-4 – один из крупнейших транспортных проектов в мире. При запуске первых двух диаметров использовались существующие магистральные линии, а для запуска четвертого необходимо связать между собой разрозненные направления железной дороги – превратить радиусы в диаметр. Четвертый диаметр планируется запустить уже в 2023 году. Новый сквозной маршрут, который пройдет через Москву с запада на восток, соединит семь вокзалов и образует 18 пересадок на станции метро и МЦК.