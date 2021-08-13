РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 13 авг. Работы по промывке обогревателей проводятся в рамках подготовки к отопительному сезону на всех объектах ЖКХ в Котельниках, сообщает пресс-служба администрации округа.

Продолжается серия выездных проверок главы городского округа Сергея Жигалкина на индивидуальные тепловые пункты в многоквартирных домах. Сегодня глава и жители дома 6 корп. 1 по 2-му Покровскому проезду проверили выполнение профилактических и ремонтных работ на ИТП.

На этом пункте были проведены промывка и очистка подогревателей горячего водоснабжения и отопления, проверка и ремонт контрольно-измерительных приборов, ревизия насосного оборудования и запорной арматуры. Аналогичные работы проводятся в рамках подготовки к отопительному сезону на всех объектах ЖКХ. Котельные готовы полностью, работы на ЦТП, ВЗУ, КНС продолжаются.

Помимо вопросов, касающихся отопительного сезона и работы теплового пункта, также жители, присутствующие на встрече, смогли задать индивидуальные вопросы по ЖКХ начальнику управления ЖКИ Ларисе Визаулиной. В основном вопросы касались темы уборки подъездов, придомовых территорий и предоставления коммунальных услуг собственникам, проживающим в этом доме.