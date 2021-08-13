РИАМО - 13 авг. Феномен пятницы, 13 активно изучался культурологами. В этом суеверии на рубеже XIX и XX веков в европейской и американской культуре слились 2 старых – несчастье по пятницам и плохое число 13, рассказал РИАМО кандидат психологических наук Михаил Кондратьев.
«Видимо, наложение двух суеверий увеличивает их опасность в глазах суеверного человека. Мне, как психологу, интересно: опасность в таком случае складывается или умножается?» – сказал доцент кафедры общей психологии факультета психологии ИОН РАНХиГС Михаил Кондратьев.
Он отметил, что массовая культура является средой для возникновения и распространения суеверий.
«В этом нет ничего особенного: мы действительно любим изучать чужой опыт в поисках эффективных технологий. И если суеверие якобы позволяет защититься от какой-то новой угрозы – оно может обрести огромную популярность», – пояснил эксперт.
Откуда берутся суеверия
Эксперт рассказал, что суеверия возникают и обретают популярность в разных обществах в периоды растущей неопределенности.
Современные ученые активно изучают такие искажения, разбираются в механизмах их возникновения и работы.
«Это позволит создать новые методы профилактики когнитивных искажений и помочь людям защититься от ошибок, которые мы все иногда совершаем, от обмана и манипуляций», – сказал Кондратьев.
Зачем они нужны
Он объяснил, что суеверия позволяют человеку повысить ощущение контроля над ситуацией в микро- и макромасштабе.
«Если мы не можем управлять событиями, происходящими с нами, или не знаем (не можем надежно прогнозировать) будущее, возникает тревога. Находиться в состоянии тревоги долгое время тяжело и даже опасно», - сообщал Кондратьев.
Способов повысить ощущения контроля за ситуацией существует множество, но наибольшей популярностью пользуются два. Первый – использовать критическое мышление, повышать свою осведомленность и компетентность. Второй – обратиться к суевериям, бытовой магии и другим когнитивным искажениям.
Как суеверия приживаются в обществе
Причин несколько, говорит эксперт. Первая – усвоение суеверия в раннем возрасте, ребенок запоминает сам ритуал, а не его значение. Вторая – традиции социальной группы – «у нас так принято». Третья – собственно те самые когнитивные искажения, особенность работы мышления человека.
Современные суеверия
По мнению кандидата психологических наук, суеверия никак не меняются, они обретают новые формы, появляются новые способы распространения.
Несмотря на то, что уровень образования и способности к критическому мышлению растут, суеверия остаются с нами и по сей день. Они всегда будут сопровождать человечество, потому что одна из причин их существования – сами по себе особенности работы мышления.
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