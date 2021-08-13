РИАМО - 13 авг. Феномен пятницы, 13 активно изучался культурологами. В этом суеверии на рубеже XIX и XX веков в европейской и американской культуре слились 2 старых – несчастье по пятницам и плохое число 13, рассказал РИАМО кандидат психологических наук Михаил Кондратьев.

«Видимо, наложение двух суеверий увеличивает их опасность в глазах суеверного человека. Мне, как психологу, интересно: опасность в таком случае складывается или умножается?» – сказал доцент кафедры общей психологии факультета психологии ИОН РАНХиГС Михаил Кондратьев.

Он отметил, что массовая культура является средой для возникновения и распространения суеверий.

«В этом нет ничего особенного: мы действительно любим изучать чужой опыт в поисках эффективных технологий. И если суеверие якобы позволяет защититься от какой-то новой угрозы – оно может обрести огромную популярность», – пояснил эксперт.

Откуда берутся суеверия

Эксперт рассказал, что суеверия возникают и обретают популярность в разных обществах в периоды растущей неопределенности.

«Например, в период пандемии, особенно в самом ее начале, когда мы не знали, как действовать в изменившихся условиях, многие люди прибегали к ритуалам, которые позволяли им снизить тревожность. Те, кто эти ритуалы не понимает и не разделяет, могли бы назвать их суевериями. Ученые же используют термин – когнитивные искажения», – отметил психолог.

Современные ученые активно изучают такие искажения, разбираются в механизмах их возникновения и работы.

«Это позволит создать новые методы профилактики когнитивных искажений и помочь людям защититься от ошибок, которые мы все иногда совершаем, от обмана и манипуляций», – сказал Кондратьев.

Зачем они нужны

Он объяснил, что суеверия позволяют человеку повысить ощущение контроля над ситуацией в микро- и макромасштабе.

«Если мы не можем управлять событиями, происходящими с нами, или не знаем (не можем надежно прогнозировать) будущее, возникает тревога. Находиться в состоянии тревоги долгое время тяжело и даже опасно», - сообщал Кондратьев.

Способов повысить ощущения контроля за ситуацией существует множество, но наибольшей популярностью пользуются два. Первый – использовать критическое мышление, повышать свою осведомленность и компетентность. Второй – обратиться к суевериям, бытовой магии и другим когнитивным искажениям.

Как суеверия приживаются в обществе

Причин несколько, говорит эксперт. Первая – усвоение суеверия в раннем возрасте, ребенок запоминает сам ритуал, а не его значение. Вторая – традиции социальной группы – «у нас так принято». Третья – собственно те самые когнитивные искажения, особенность работы мышления человека.

«Человек шел по улице, насвистывая любимую мелодию, и нашел мешок картошки. Теперь все время ходит и свистит. Мешков больше нет, но он убежден, что дело в том, что он ходит не так или свистит недостаточно», – привел пример Кондратьев.

Современные суеверия

По мнению кандидата психологических наук, суеверия никак не меняются, они обретают новые формы, появляются новые способы распространения.

«Например, заклеивать камеру ноутбука – это суеверие или требование безопасности? Спросите об этом знакомых. Возникает множество суеверий, связанных с электронными устройствами и цифровой средой, но механизмы их работы и распространения остаются теми же», – заключил Кондратьев.

Несмотря на то, что уровень образования и способности к критическому мышлению растут, суеверия остаются с нами и по сей день. Они всегда будут сопровождать человечество, потому что одна из причин их существования – сами по себе особенности работы мышления.