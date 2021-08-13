РИАМО - 13 авг. Сотрудники полиции Ленинского городского округа задержали директора магазина, подозреваемого в краже смартфонов на сумму более полумиллиона рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть УМВД России по Ленинскому округу поступило заявление от представителя службы безопасности о том, что в одном из магазинов сотовой техники на 24 км МКАД в ходе инвентаризации был выявлен факт недостачи 11 смартфонов на сумму более 590 тыс. рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан 24-летний житель Домодедова. Злоумышленник, являясь директором данного магазина, в течение месяца похищал мобильные телефоны, которые впоследствии перепродавал.

Возбуждено уголовное дело. Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.