РИАМО - 13 авг. Столичные следователи установят обстоятельства оставления в опасности новорожденного мальчика. Его нашли на скамейке во дворе жилого дома на Ярославском шоссе, сообщила РИАМО ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

В настоящее время проводятся доследственные проверочные мероприятия. Устанавливаются родители новорожденного. Их действия проверят на наличие признаков преступлений, предусмотренных по статье 125 УК РФ (оставление в опасности) и статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

По результатам проверки примут процессуальное решение.

Новорожденного мальчика нашли утром в пятницу. По предварительным данным, ему 2-3 дня. Малыша осмотрели врачи, он полностью доношенный и не имеет видимых патологий и повреждений. Жизни ребенка ничего не угрожает.