РИАМО - 13 авг. Столичные спортсмены, победившие на Олимпиаде-2020 в Токио, получат по 4 млн рублей, серебрянные призеры получат 2,5 млн рублей, бронзовые — 1,7 млн рублей, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Тренерам, готовившим спортсменов, выплатят 50% от этих сумм.

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных спортсменов – членов сборной Олимпийского комитета России с победами на XXXII Олимпийских играх, которые проходили с 23 июля по 8 августа в Токио. В них приняли участие порядка 11 тыс. спортсменов из 206 стран мира.

Победителями и призерами первенства стали 44 московских спортсмена в 13 видах спорта. Всего спортсмены со всего мира соревновались в 38 видах спорта, в которых было разыграно 339 комплектов наград.

Из 44 спортсменов-москвичей, занявших призовые места, 24 человека (55%) представляют учреждения Москомспорта, 11 (25%) – спортивные общества и другие спортивные организации Москвы, 9 спортсменов (20%) подготовлены совместно Москомспортом и спортивными обществами столицы.

К примеру, воспитанница городского Физкультурно-спортивного объединения «Юность Москвы» Светлана Ромашина впервые в мире стала 7-кратной олимпийской чемпионкой по синхронному плаванию.