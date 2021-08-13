РИАМО - 13 авг. Пассажиры «Мострансавто» сэкономили свыше 3,5 млрд рублей благодаря регистрации проезда банковскими картами, смартфонами и гаджетами, у которых есть функция бесконтактной оплаты. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Таким способом пассажиры совершили свыше 180 млн трансакций. В этом году пассажирам удалось сэкономить более 1,1 млрд рублей при среднем количестве зафиксированных этим способом поездок свыше 285 тыс. в будние дни.

И в течение всего периода действия системы оплаты бесконтактными банковскими картами и гаджетами с NFC-чипом в транспортных средствах предприятия, и в прошедшие почти семь месяцев текущего года лидерами по числу регистраций проезда на маршрутах с их помощью оставались МАП № 10 Королев (более 26 и 8 млн трансакций соответственно), МАП № 8 Химки (почти 23 и 7 млн операций) и МАП № 5 Подольск (свыше 18,5 и 6 млн поездок).

Пассажиры также могут оплатить проезд в автобусах предприятия транспортными и социальными картами, наличными средствами. Все способы оплаты доступны в любых транспортных средствах «Мострансавто», работающих на городских, пригородных и междугородних маршрутах. Регистрация проезда бесконтактной банковской картой или гаджетами с NFC-чипом, в том числе умными часами и брелоками, на городских маршрутах позволит сохранить 30 % от полной цены проезда (при оплате наличными), а на пригородных и междугородних сэкономит 20 рублей с каждой трансакции.