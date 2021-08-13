РИАМО - 13 авг. Комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с администрацией Ленинского городского округа объявлен электронный аукцион по продаже нежилого помещения на ул. Московская в ЖК «Град Московский», сообщает пресс-служба комитета.

Помещение площадью 63,7 кв. м расположено на 1 этаже многоквартирного дома в 2 км от Киевского шоссе.

Начальная цена продажи составляет 7,177 млн руб. Заявки принимаются до 13 сентября на электронной торговой площадке РТС-тендер по адресу: www.rts-tender.ru (№ процедуры 62934). Аукцион состоится 15 сентября.

Более подробную информацию об имуществе и земельных участках, выставленных на торги в Московской области, можно найти на портале ЕАСУЗ.