РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 авг. Жителей Люберец просят сообщать об образовавшихся на дорогах из-за обильных осадков подтоплениях для оперативного реагирования коммунальных служб, сообщает управление ЖКХ администрации городского округа.

При наступлении неблагоприятных погодных условий аварийные бригады АО «Люберецкий Водоканал» переходят в режим повышенной готовности, устраняя подтопления на придомовых территориях.

О подтоплениях просят сообщать в круглосуточном режиме по телефонам диспетчерских служб: АО «Люберецкий Водоканал» - 8(495)554-92-53, ЕДС ЖКХ Люберец - 8(495)103-44-33, 8(800)301-44-33, *5-105.