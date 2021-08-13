РИАМО - 13 авг. В Одинцовском городском округе парк Мещерский и парк Малевича соединят велодорожкой, она пройдет через лесной массив рядом с микрорайоном Новая Трехгорка, сообщает пресс-служба администрации округа.

Строительство велотрассы в парке рядом с Новой Трехгоркой ведут в рамках профильной программы губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Трасса станет частью нового веломаршрута, который свяжет парк Мещерский с парком Малевича. Особое внимание в ходе работ уделяется безопасности зеленых насаждений.

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов обратил внимание на то, что дорожка специально приподнята над лесным рельефом. Он пояснил, что такое решение позволяет сохранить корневую систему деревьев.

«Сам «пирог» трассы состоит из последовательно уложенных георешетки, слоя уплотненного песка, геотекстиля и финишного покрытия из гранитной крошки. С учетом рельефа для пропуска воды закладываются поперечные дренажные трубы», – подчеркнул Иванов.

По его словам, общая длина дорожки, которая прокладывается по парку у микрорайона, превышает 1 км, ширина трассы – от 2,5 до 3,5 м.

«Этот участок, безусловно, станет одним из самых живописных на веломаршруте от парка Мещерский до парка Малевича», – подчеркнул глава округа.

Андрей Иванов добавил, что завершить работы по обустройству велодорожки в Новой Трехгорке планируется до конца сентября.

В местах излюбленного отдыха жителей Московской области активно развивается велосипедная инфраструктура. В 2021 году в Подмосковье велодорожки будут обустроены на 14 территориях.

Три самые протяженные велотрассы региона находятся на территории Одинцовского городского округа. Это «Виражи», парк Малевича и парк им. Ларисы Лазутиной.