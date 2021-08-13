РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 13 авг. В спорткомплексе «Котельники» прошло первое занятие по игре в шахматы в рамках проекта «Активное долголетие», собравшее как новичков, так и опытных игроков, сообщает пресс-служба администрации округа.

Одни участники только начали постигать искусство шахмат и с интересом изучали правила игры, другие же уверенно ставили противнику шах и мат.

Шахматы - очень полезный вид спорта. Это непревзойденный тренажер памяти, внимательности, логического и системного мышления.

Занятия проходят каждую вторую и четвертую пятницу месяца в спорткомплексе «Котельники» по адресу: микрорайон Белая Дача, 8А, начало в 9:30.