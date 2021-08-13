РИАМО - 13 авг. Опубликована закупка на реконструкцию улицы Чистяковой от 19 км Можайского шоссе до Нового выхода на МКАД в Одинцовском городском округе, сообщила председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Реконструкция объекта осуществляется в рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансируется за счет средств бюджета Московской области и Одинцовского городского округа.

Завершить реконструкцию улицы планируется в 2024 году.

Ранее РИАМО сообщало, что со 2 по 6 августа комитет по конкурентной политике Московской области опубликовал 23 закупки в Единой информационной системе в сфере закупок. В том числе объявлено 14 закупок на оказание услуги по предоставлению региону кредита в форме невозобновляемой кредитной линии.