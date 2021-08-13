РИАМО - 13 авг. С открытия речной навигации в этом году в Подмосковье жители и гости региона совершили свыше 19,5 тыс. поездок по 4 маршрутам. Количество пассажиров увеличилось в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

За весь прошлый сезон речной транспорт перевез более 20,5 тыс. пассажиров.

В этом сезоне навигацию осуществляют 6 речных судов в Серпухове, Лыткарине, Коломне и Химках.

«Больше всего пассажиров проехало по маршруту в Лыткарине – более 10 тыс. человек и в Серпухове – свыше 5,5 тыс. человек. Ежегодно сезонные речные маршруты пользуются спросом у жителей и позволяют сократить время в пути, минуя использование личного и общественного транспорта, следующего по объездным маршрутам», - сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры области Алексей Гержик.

Сезон водной пассажирской навигации в регионе был открыт 1 мая, а закрыть его планируют в октябре-ноябре. Дата зависит от конкретного маршрута. Так, в Коломне, Серпухове и Химках суда будут курсировать по маршрутам до 29 октября.

В Коломне от причалов Бочманово – Притыка теплоход осуществляет навигацию по субботам с 7:00 до 14:30 и по воскресеньям с 13:30 до 21:00.

В Серпухове между причалами Серпухов – Сады речной транспорт перевозит пассажиров ежедневно с 9:00 до 20:20.

От причала Химки до Северного речного вокзала теплоход ходит каждый день с 12:00 до 20:00.

В Лыткарине сезон завершится 20 ноября. Сейчас в округе от причалов Лыткарино – Андреевское речной транспорт ходит каждый день с 7:00 до 19:05.

Оплатить проезд на маршрутах можно наличными, а также с помощью социальных, транспортных и бесконтактных банковских карт.