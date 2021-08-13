Проект РИАМО «Путь-дорога» вновь предложил travel-блогерам интересный маршрут по Московской области. В этот раз вместе с обозревателем редакции они отправились в Можайский городской округ. Путешествие началось с военно-исторического поселения «Доронино», расположенного на территории музея-заповедника «Бородинское поле». После туристов ждало катание на лошадях в экоферме «Ваньково», а завершилась программа в частном музее «Автокомбинат». О подробностях маршрута и особенностях увиденных мест читайте в материале РИАМО.

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Расходный материал войны

Наше путешествие началось с военно-исторического поселения «Доронино». У ворот аутентичного хутора экскурсантов встретил мужчина в форме солдата XIX века.

«Доронино» — это музей, посвященный жизни крестьянской семьи и солдат русской армии начала XIX века. Находится он на территории Бородинского музея-заповедника, открылся в 2006 году. В сараях и избах на территории поселения расположены экспозиции о войнах 1812 и 1941 годов. Большая часть материала посвящена простому солдату, который был «расходным материалом войны».

Экскурсия началась со старого домика, в котором ярко пахло деревом и старинными вещами. В доме мы увидели ружья и различные виды военной формы. Внимание привлекли и фотографии на стенах — оказалось, что это одна из самых важных деталей нашей экскурсии.

Говоря об исторических событиях, восхваляют обычно подвиги офицеров и генералов, а не простых рядовых. Однако в XIX веке, как и в XXI веке, обыкновенные солдаты составляли основную часть войска. Примечательно, что после событий 1812 года сохранились лишь 10 фотографий солдат, численность которых тогда составляла 600 тысяч человек.

Рядом с копиями единственных сохранившихся фотографий в музее висит солдатская одежда и все содержимое ранца. Русский солдат всегда брал со собой ложку, плошку, щетку для обуви, пару комплектов нательного белья, запасной воротник, фуражную шапку, полотенце, кусок мыла. Однако о предназначении некоторых вещей из ранца сразу и не догадаешься. Так, помимо прочего, у солдата всегда были при себе кусок кирпича, мел, рыбий клей и жир. Кирпич использовали для чистки ружья, а мел был нужен для того, чтобы белить ремень. После ремень натирали жиром.

Также в ранце были куски кожи, необходимые для шитья сапог. Первую пару обуви солдатам выдавали, а вторую им приходилось мастерить себе самим. Правда, русскому солдату приходилось быть не только сапожником. Ему также нужно было самому шить себе мундир, а чтобы форма сидела как влитая, приходилось обращаться к профессиональным кутюрье на подгонку.

На экспозиции мы также познакомились с оружием, нагрудными знаками солдат и многим другим. Но самое интересное ждало впереди — travel-блогеры начали примерять на себя образ солдата. Их одели в форму и кивер — гусарский головной убор, а в руки дали оружие. В атмосфере музея такие наряды смотрелись весьма органично.

Следующая экспозиция в рамках экскурсии в «Доронино» — о быте крестьян. Однако, зайдя в сени соседнего дома, мы снова увидели солдат. Оказалось, что это совсем не случайно — таким образом нам рассказали об оброке, который существовал в те времена. Солдаты с полным правом приходили зимовать к крестьянам — это было закреплено на законодательном уровне, и им никто не мог отказать.

Миновав сени, мы зашли в избу. К слову, изба — это не весь дом. Изба, а иначе говоря «исба», «истьба» и «истопка» — это помещение, где находится печь, основная комната во всем доме. Тут и готовили еду, и принимали гостей, и спали. В общем, квартира-студия на старинный лад. Обязательным в избе было деление комнаты по диагонали. Печь всегда должна была находиться по диагонали от красного угла с иконами.

Пройдя по остальным частям дома, мы отправились во двор, где нас ждал интерактив — чистка и зарядка артиллерийской пушки. Мы проделали с ней все необходимое на линии фронта, с головой окунувшись в атмосферу солдатского быта.

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Конь Буян и его друзья

Следующая остановка нашего туристического маршрута — экоферма «Ваньково». По сути, это такая деревенская ферма, где живут коровы, куры, утки, козочки и другие животные. Правда, здесь еще можно арендовать домик для отдыха. Неудивительно, что они пользуются большим спросом — здесь, в 125 километрах от Москвы, воздух совершенно другой — он пропитан лесными ароматами. Приехав на экоферму, мы отправились на обед.

Затем нас ждала интересная программа, которая началась с катания на лошади. Нам достался конь по кличке Буян. Несмотря на имя, он оказался весьма спокойным и, как отметили на ферме, «с хорошей психикой».

Буяну девять лет, и, как нам объяснили, если переводить его возраст на человеческий, то он «в самом расцвете сил». Сам по себе он довольно небольшой, поэтому катает людей весом не более 100 килограммов. Чтобы не повредить ему спину, экскурсанты садились на него со стульчика.

Всего в «Ваньково» живет 18 лошадей и два жеребенка — все они дружат между собой, но у них есть и своя иерархия.

Помимо общения с животными, которых тут немало, в «Ваньково» можно покататься на лодочках и катамаранах. Так как водохранилище внушительных размеров, поездка по воде может получиться продолжительной.

После такого спокойного и умиротворенного отдыха мы вновь сели в туристической микроавтобус, чтобы отправиться к очередной точке маршрута.

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Настоящий джанкярд

Завершающая остановка — частный музей «Автокомбинат». Здесь собраны зарубежные автомобили с советской историей. Однако многие автолюбители и вовсе называют это место настоящим джанкярдом, что в переводе с английского означает «свалка». В американском кино часто показывают такие «свалки», на которых мужчины в синих комбинезонах отправляют под пресс культовые машины.

Владелец «Автокомбината» начал собирать машины с 1991 года. Первой в его коллекции стала культовая Chevrolet Camaro. Сам музей открылся лишь пять лет назад, но сейчас тут уже почти 300 машин с 20-х по 80-е годы выпуска. Только за 2021 год в коллекции прибавилось порядка 23–24 машин.

Самая старая в коллекции музея — Röhr 1926 года выпуска, которая сейчас считается большой редкостью во всем мире.

Многие приезжают сюда ради одной из самых больших коллекций американских Cadillac. В ангарах стоят эти автомобили почти всех эпох. Гуляя между ними, можно буквально почувствовать себя героем какого-нибудь очень крутого американского кино.

В коллекции есть и трофейные машины времен Великой Отечественной войны с пробоинами от пуль и следами взрыва, а еще автомобили, которые даже в Америке и Европе существуют в единичном экземпляре. Кроме того, тут представлены настоящие лимузины, которые сильно отличаются от тех, что мы привыкли видеть на дорогах страны. Есть в коллекции и лимузины-катафалки.

Каждая машина здесь — как живой организм. Многие из них, по словам нашего гида, «буквально сами просятся на реставрацию». Проходя мимо такого автомобиля, работники «Автокомбината» каким-то волшебным образом сами понимают, что настал его час.

Однако не всегда отреставрировать машину получается быстро. Иногда на поиск нужных оригинальных деталей уходит много времени. В целом в год тут реставрируют по 10–12 машин. Над ними работают шесть профессионалов.

Порядка 70–75% процентов представленных авто на ходу, но есть и те, которым уже никогда не суждено выйти на дороги. Часть из них превратились или вскоре превратятся в арт-объекты. Одно такое произведение современного искусства уже можно увидеть в «Автокомбинате» — три машины буквально вкопаны в землю. Это место, кстати, очень привлекает всех приезжающих сюда — и мы не стали исключением. Все успели сделать фотографии и даже поднять дронов рядом с ними.

Другие машины, которые не подлежат реставрации, станут клумбами. Как воплотится эта идея в жизнь, вероятно, мы сможем увидеть только следующим летом, но задумка всем показалась очень интересной. К слову, осматривать экспонаты и кататься на культовых авто станет удобнее — у музея большие планы. Тут строят беседки для отдыха, а также мотель в американском стиле.

А пока по субботам здесь проводят «веселые старты», где уже можно покататься на представленных автомобилях. Кроме того, в любой день предварительно можно заказать экскурсию или даже провести фотосессию.

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