РИАМО - 13 авг. Единые дни медосмотра для детей, впервые поступающих в школы и детские сады, начинаются в Подмосковье с 14 августа. Родители смогут оформить ребенку медкарту формы 026у, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Комплексное обследование будет проводиться каждую субботу с 14 августа по 4 сентября во всех детских поликлиниках Подмосковья.

«Подобный комплексный осмотр специалистами организован для детей, которые по каким-либо причинам не смогли пройти необходимых врачей в течение года. За один визит ребенок сможет получить консультации необходимых специалистов, а также пройти лабораторные исследования. Для удобства родителей мы открыли запись на Единые дни медосмотра через региональный портал Госуслуг», - сказала зампредседателя правительства Подмосковья - министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Для получения медкарты ребенку нужно пройти 8 специалистов, в том числе педиатра, ортопеда, офтальмолога, оториноларинголога.

Для детей, получивших консультацию необходимых врачей-специалистов в течение года, медицинские документы оформляются в кабинетах «Справка в 1 шаг» в режиме: понедельник-пятница – с 8:00 до 20:00, суббота – с 8:00 до 15:00.