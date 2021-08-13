РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 авг. В городском округе Люберцы с начала сезона отремонтировали 42 участка автомобильных дорог общей площадью 130,9 тыс. кв. м, сообщает управление дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации муниципалитета.

Из них 10 – в поселке Томилино, 21 – в Люберцах, 4 – в поселке Красково, 6 – в Малаховке, 1 – в Октябрьском. Все дороги отремонтированы в рамках первой, второй и третьей волн ремонтной кампании.

Специалисты ГУП МО «Лабрадор» провели испытания дорожно-строительных материалов на соответствие качества выполненных работ. В ближайшее время будет получено экспертное заключение.