РИАМО (БАЛАШИХА) - 13 авг. Работы по капитальному ремонту Дома культуры «Кучино» в подмосковной Балашихе выполнили более чем на 80%, их планируют завершить к октябрю текущего года, а в ноябре – торжественно открыть ДК, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

В пятницу в ходе выездного совещания глава Балашихи Сергей Юров оценил темпы и результаты проделанных работ. Общая сумма капремонта, технического переоснащения здания и благоустройства прилегающей территории составила более 190 млн рублей из регионального и муниципального бюджетов.

«Мы уже капитально отремонтировали ДК «Балашиха», Дом офицеров в микрорайоне Северный. ДК «Кучино» - еще один очень важный объект в сфере культуры. Его реконструкцию мы начали в прошлом году. Основные работы уже строители выполнили - по замене инженерных коммуникаций, ремонту кровли, фасада, установке новой сцены. Завершается финишная отделка. В этом году капитальный ремонт будет закончен», - сказал Юров.

Он добавил, что основные работы планируют завершить к октябрю нынешнего года, а в ноябре - торжественно открыть обновленное учреждение.

По словам начальника участка Михаила Самсонова, в настоящий момент готовность объекта составляет более 80%.

«Проводится благоустройство территории. Заканчиваются отделочные работы в здании: идут монтаж подвесных потолков, окраска стен, монтаж систем отопления, вентиляции, штукатурка фасада», - подчеркнул Самсонов.

Согласно проекту, сохранился исторический облик здания и его внутренние элементы: лепнина, интересные архитектурные особенности, включая балконы в большом зрительном зале. Для людей с особенностями здоровья оборудуют посадочные места на первых двух рядах большого зрительного зала, в который они смогут попасть через отдельный вход, оборудованный специальным пандусом.

На прилегающей территории будут установлены новое облегченное ограждение и детская площадка, в том числе для детей с ограниченными возможностями. Появятся лавочки, цветники, новые зеленые насаждения. Будет возобновлен и проект «Кинодворик» – организованы удобные места для просмотра фильмов и место для подвесного экрана. Оборудуют автопарковку.

Реконструкцию ДК «Кучино» в Железнодорожном начали в 2020 году по программе капитального ремонта в рамках национального проекта «Культура».