РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 авг. Госжилинспекция Московской области проверит работу более 25 управляющих компаний Красногорска, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

Об этом рассказала заместитель главы администрации округа Елена Лобачева в ходе еженедельного штаба ЖКХ в пятницу.

В «черный список» попали более 25 организаций, документы на проверку деятельности которых уже направлены в надзорное ведомство. На такой шаг администрация пошла из-за внушительных долгов управляющих организаций перед ресурсоснабжающими компаниями.

«Организации, которые готовы работать, сами идут на контакт с РСО: подписывают акты сверок и графики погашения задолженности. Там, где это не происходит, мы понимаем, что это просто затягивание времени», - отметила Лобачева.

Компаниям, в работе которых будут обнаружены нарушения, грозит лишение лицензий.

Продолжается подготовка к отопительному сезону. По словам Лобачевой, большинство управляющих организаций уже сдало паспорта готовности.

«Управляющие компании нагнали график, основная проблема это ТСЖ и ЖСК, в управлении которых находится 1-2 дома. С Госжилинспекцией будем проверять эти дома на месте. Если дом не подготовлен, к организациям будем применять меры», - подчеркнула она.

Всего в Красногорске порядка 80 управляющих компаний и 70 товариществ собственников жилья и жилищно-строительных кооперативов.