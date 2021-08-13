РИАМО - 13 авг. В ДТП с участием машины каршеринга на западе столицы пострадали 2 человека, по факту случившегося началась проверка, сообщает Госавтоинспекция Москвы.

Около 15 часов по адресу: Мичуринский проспект, Олимпийская деревня дом 7, водитель каршеринга Hyundai выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилями Hyundai и Audi.

Пострадали пассажир каршеринга и женщина за рулем Hyundai, все пострадавшие были госпитализированы.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Каршеринг представляет собой вид краткосрочной аренды машины с поминутным тарифом. В основном его используют для коротких внутригородских поездок.