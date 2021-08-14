РИАМО - 14 авг. В субботу в Подмосковье начинается сезон охоты на водоплавающую дичь. Охотникам следует помнить об установленных ограничениях на отстрел птиц, сообщает пресс-служба регионального министерства экологии и природопользования.

В частности, допускается добывать не более 5 птиц в день. Согласно охотничьей этике, нельзя стрелять по молодым уткам, которые еще не встали на крыло. Контроль за соблюдением правил охоты будет проводиться ежедневно.

Также охотников призвали вести себя цивилизованно на лоне природы - обустраивать скрадки и разводить костры необходимо без нанесения вреда окружающей среде.

Самые распространенные охотничьи виды птиц в Московской области – это гуси, утки и вальдшнепы. Охота на водоплавающих птиц продлится до поздней осени.​