РИАМО - 14 авг. В субботу в Московском регионе начинает функционировать система контроля за деятельностью такси (КИС «АРТ»), которая позволит повысить безопасность и качество таксомоторных перевозок. Первоначально ее планировали запустить 1 августа, но по просьбе бизнеса сроки были перенесены.

Свой цифровой профиль в системе должны иметь водители таксопарков и те таксисты, которые трудятся на личных автомашинах. Для получения идентификатора необходимо зарегистрироваться на сайте госуслуг. Система сквозным образом будет распределять заказы через агрегаторы, используя уникальный номер таксиста. Шоферы, которые не подключены к КИС «АРТ», получать заказы не будут.

Задача комплексной информационной системы «Аналитика работы такси» - не допускать переработок среди водителей. Так, таксопарки и компании-агрегаторы будут в онлайн-режиме получать сведения о том, сколько времени таксист провел за рулем. Нарушителей режима труда и отдыха не допустят до обслуживания пассажиров.

Кроме того, система позволит не допускать до работы водителей со стажем вождения менее 3 лет. Получить цифровой профиль невозможно без наличия разрешения на перевозку пассажиров, выданного в Московском регионе. Нелегальных перевозчиков, а также водителей с плохой репутацией будут блокировать.

В столичном Дептрансе ранее заверили, что запуск КИС «АРТ» не повлияет на цену поездок на такси.​

Цифровой профиль таксиста в Московском регионе: зачем он нужен и что даст пассажирам>>