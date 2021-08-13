РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 авг. Три школы в подмосковном Красногорске могут войти в президентскую программу капитального ремонта на 2022 год, сообщается в Telegram-канале администрации округа.

Расширенное совещание по обсуждению подходов к реализации поручений президента по итогам проведения ХХ съезда партии «Единая Россия» состоялось в Красногорске в пятницу.

Участие приняли заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, первый зампред Совета Федерации ФС РФ, секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и главы регионов.

Президент Владимир Путин поручил Минпросвещения РФ подготовить программу капитального ремонта школ. К 2026 году должны отремонтировать 7,5 тыс. учебных заведений.

Подготовку проектно-сметной документации будут проводить по упрощенной схеме. Попасть в программу могут и красногорские школы.

«На следующий год от нашего округа в программу могут войти три школы - СОШ №1 Красногорска, Ангеловская и Опалиховская школы», - сказал глава горокруга Алексей Спасский.

В 2021 году капремонт проводят в СОШ №№8, 15 и гимназии №2.