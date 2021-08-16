РИАМО – 16 авг. Потребление интернета в Московской области растет рекордными темпами, которые в ближайшее время сохранятся, отмечают в компании МТС. Причина – в росте популярности онлайн-игр и видео.

За первые полгода 2021 года средняя семья из Московской области, пользующаяся дома интернетом МТС, скачала на 35% больше данных, чем за тот же период год назад. Это произошло благодаря любителям просмотра фильмов, сериалов, видео в соцсетях в максимальном качестве и геймерам: трафик на игровые ресурсы и видеосервисы рос в 3 раза быстрее, чем на другие типы контента. К концу этого года объем интернет-трафика вырастет в Московском регионе еще как минимум на 30% и такие темпы в ближайшие годы сохранятся.

В МТС отмечают, что в настоящее жители Московской области все чаще выбирают скоростные тарифы со скоростью от 300 Мбит/с, а также предпочитают подключать цифровые услуги «пакетом», в который входит домашний интернет, телевидение, онлайн-кинотеатр и мобильная связь. Причина популярности таких тарифов в том, что они позволяют экономить до 40% по сравнению с подключением услуг по отдельности.

В настоящее время подключить скоростной домашний интернет по технологии GPON на скорости до 1 Гбит/с могут пользователи в более 30 подмосковных городах. В 2021 году к ним присоединятся жители Домодедова, Звенигорода, Королева, Краснознаменска, Наро-Фоминска, Ногинска и Фрязина.