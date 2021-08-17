РИАМО – 17 авг. МТС изучила популярные места для рыбалки в Подмосковье. По сравнению с прошлым августом, в этом году на популярных реках и водоемах рыбаков стало почти на четверть меньше.

В расчетах компания учитывала обезличенный трафик столичных абонентов, выезжающих на реки и водоемы Подмосковья ранним утром 31 июля-1 августа и 7-8 августа. Всего было проанализировано десять рек и водоемов: Истринское, Можайское, Пироговское и Клязьминское водохранилища, канал имени Москвы под Дмитровым, реки Москва в районе Звенигорода, Ока под Серпуховом, Пахра в районе Подольска, Дубна в Талдомском округе и Лопасня под Чеховом.

По сравнению с началом августа 2020 года число рыбаков сократилось на 22%. Это может быть связано с все еще жаркой погодой, когда у рыбы слабый аппетит, а также с тем, что в этом году москвичи смогли отправиться в более дальние поездки в сезон отпусков в отличие от прошлого года, когда действовало больше ограничений на путешествия из-за пандемии.

Наиболее популярными местами стали Можайское, Пироговское водохранилища и канал имени Москвы – эти «рыбные» места собрали больше половины столичных любителей рыбной ловли. Также в пятерку популярных мест для рыбалки вошли Истринское водохранилище и река Пахра.